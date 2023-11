DakarNave : Falla Fleur licenciée

Un malheur ne vient jamais seul, a-t-on l'habitude de dire. Et Ndèye Fatou Fall dite "Falla Fleur" ne dira pas le contraire. Elle qui, après avoir passé plus de 100 jours en prison, vient d'être licenciée, a-t-on appris de son avocat, Me Khoureychi Ba.



"À l’issue d’un long bras de fer entamé depuis sa libération de prison avec sa direction, Falla Fleur vient de faire l’objet d’un vil licenciement pour « fautes graves et perte de confiances ». Elle quitte DakarNave la tête haute et la conscience tranquille", a informé la robe noire.



Ndeye Fatou Fall est une juriste, sortie de l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.