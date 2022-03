Daouda Mine, président de la CCNP : «La Dirpa, les enseignants et autres n’auront pas la carte nationale de presse»

Tous les fonctionnaires de l’Etat ne peuvent pas prétendre à la carte nationale de presse. C’est l’avis du président de la Commission de carte nationale de presse (CCNP), Daouda Mine. Il s’exprimait ainsi, lors de l’atelier de partage et d’échanges sur le projet de loi relative à l’accès à l’information, organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) en collaboration avec la Fondation Friedrich-Ebert (18 et 19 mars), à Kédougou à l’intention des journalistes de la zone Sud/Est (Tambacounda et Kédougou),