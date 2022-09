De 59 milliards de francs CFA de perte en 2020, la SAR est passée à un bénéfice de…

Les voyants sont au vert pour la Société Africaine de Raffinage (SAR). La société, qui croulait sous une perte 59 milliards F CFA en 2020, affiche, désormais, un bénéfice de 8 milliards au cours de l’exercice 2021. C’est Adama Diallo, Directeur général de Petrosen Holding, qui dévoile le chiffre. “Petrosen détient maintenant près de 98,58% du capital de la SAR. Depuis, la gestion de la société s’est nettement améliorée”, renseigne-t-il.