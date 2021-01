De nouvelles révélations sur l’homme décédé dans un bus Tata

Un passager a piqué, hier, un malaise dans un minibus Tata de la ligne 67 et a rendu l’âme sur le coup.Le drame est survenu, vers les coups de 11 heures, aux environs du rond-point de la Cité des Eaux, non loin de la porte de sortie de la Sodida.La victime se nomme Th. P. Mané. Né en 1972, il est imprimeur de profession et domicilié à Ouakam.D'après des sources de Rewmi Quotidien proches de l'enquête, le défunt a embarqué dans le bus depuis Ouakam.Une somme de 2150 FCFA, un téléphone portable de marque LG et un ticket ont été retrouvés sur lui.Ce n’est qu’après exploitation de son téléphone, qu’il a pu être identifié.La dépouille a été acheminée à l'hôpital Aristide le Dantec, aux environs de 13 heures, pour les besoins de l'autopsie.