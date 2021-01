De nouvelles révélations sur la disparition de Diary Sow

Tout n’a pas été dit dans la disparition «volontaire» de Diary Sow.La meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, inscrite en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, logeait dans un hôtel près de la Gare de Midi à plus de 100 euros (65 000 Fcfa) la nuitée, informe L'Observateur.Diary, qui était partie avec ses propres économies, n’y restera pas longtemps.Rattrapée par la dure réalité économique, elle quitte l’hôtel pour loger dans des résidences de jeunesse et des réceptifs moins coûteux.Sa situation financière se détériore, elle est partie habiter chez une connaissance à Bruxelles, dans une famille de poète.C’est de là qu’elle a écrite sa fameuse lettre adressée à son parrain, le ministre Serigne Mbaye Thiam.Face à l’intensification des recherches et le tollé suscité au Sénégal, sa famille d’accueil l’a obligée à donner signe de vie.