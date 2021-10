De nouvelles révélations sur les 2026 kg de cocaïne saisis par la Marine nationale...

On en sait un peu plus sur la saisie de 2026 kg de cocaïne sur le navire "La Rosa" intercepté à 363 km de Dakar.



Selon les détails fournis par le quotidien Source A, le bateau, qui a quitté la Gambie, devait transiter par la Guinée-Bissau.



Malheureusement, l'embarcation est tombée en panne aux larges des côtes sénégalaises.



L’équipage du navire est composé de Sénégalais, de Gambiens et Sierra-Léonais.



D'après les informations glanées par le journal, la drogue saisie a été acheminée au Port de Dakar.



La police scientifique, la douane et la gendarmerie sont appelées en renfort pour les besoins de l’enquête.