De retour en prison, Pape Ale Niang annonce une grève de la faim

Pape Alé Niang annonce la reprise de sa grève de la faim

Placé sous mandat dépôt, ce mardi, Pape Ale Niang informe, dans un message, qu’il compte reprendre sa grève de la faim, comme lors de sa première détention. « Car j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. J'observe une grève de la faim pour dénoncer ma détention arbitraire et injuste. Je confie ma famille, mes enfants au bon Dieu », indique-t-il dans un message que Seneweb publie en intégralité.