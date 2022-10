Début de solution à la crise de la mosquée de Karack : Les grands axes d’un pacte

Tout est bien qui finit bien. L’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal est sur le point de résoudre la crise qui avait secoué la Mosquée de Karack. Dans un communiqué transmis à la rédaction, les responsables de cette Association ont révélé que les concertations entreprises avec les délégués de quartier des Sicap Baobab, Amitié et Karack ont permis de transcender le différend. « EL Hadji Ousmane Diop reste le grand imam Ratib de la mosquée. Il est aussi la personne morale pour toutes décisions sous sa tutelle. Les imams El Hadji Oumar Ndoye et El Hadji Khalifa Ndiaye restent des imams suppléants », lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction.





Les rédacteurs du communiqué précisent également que les prières du vendredi et les cinq prières du jour et celles mortuaires sont « dirigées » par l’imam Ratib.





En outre, la même source informe que tous les autres actes « avant et après la cérémonie de prière sont suspendus jusqu’à nouvel ordre ».





L’autre grande décision à retenir, c’est la dissolution du comité de gestion. Il sera mis en place une commission composée de 5 membres. Ces 5 membres seront placés sous l’autorité morale du grand imam Ratib de la grande mosquée de Baobab.





Toutefois : « la prière du vendredi 28 octobre 2022 sera dirigée par le grand imam El Hadji Ousmane Diop en présence de la sécurité publique pour éviter les troubles devant conduire à la fermeture de la mosquée ».