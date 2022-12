[Tendance] Décembre au Sénégal, c’est le mois des mariages

Décembre, le mois des mariages au Sénégal

L'année tire à sa fin. Certains couples ont décidé de lui dire au-revoir de la plus belle des manières en se disant oui pour la vie. Une façon de commencer la prochaine sous de meilleures auspices. Si le choix de ce mois peut sembler anodin, les raisons regorgent bien des secrets.





Le hasard fait bien les choses. Lorsque le destin s’en mêle, c’est une tout autre histoire. C’est celle de Sokhna Mai Gueye. La jeune femme est fraichement mariée. Elle s’est unie à l’élu de son cœur le 11 décembre dernier. Les circonstances ont fait qu’il a été célébré ce mois-ci. « Mon mariage devait, si ça ne tenait qu’à moi et mon chéri, se tenir bien avant le mois de décembre», a confié la journaliste. Mais les protocoles et procédures précédant la célébration du mariage tels que les séances de discussions internes entre familles proches et aussi avec la famille des conjoints ont retardé la date. Une heureuse coïncidence pour celle qui juge ce mois comme un mois de fête.





Jules va boucler l’année 2022 de façon festive. Le sieur va se marier plus précisément le 31 décembre. «Je dirai que ce n'est pas nous qui avons choisi la date mais plutôt c'est la date qui nous a choisi», avoue-t-il. C’est au cours du mois de novembre que le jeune homme s’est vraiment décidé à franchir le cap avec l’élu de son cœur. Ainsi, il est allé voir le père de la jeune femme pour lui faire part de son intention.





Après avoir trouvé un accord, il ne restait ensuite qu’à trouver une date. «Ma famille a proposé le 24 décembre. Une date à laquelle une sœur de ma copine devait aussi se marier», explique-t-il. Le 31 décembre a finalement été retenu pour boucler l’année en beauté. Une date marquant selon le futur marié. Ce dernier affirme que les gens ne risquent pas d’oublier leur date d'anniversaire de mariage. A Coup sûr!





Mariage en décembre, moins de dépenses !





«Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage» chante le célèbre duo Amadou et Mariam. Mais le mois de décembre au Sénégal, c’est aussi le mois de mariage et pour une raison bien particulière. Selon Abdou Gueye, ancien fonctionnaire, l’explication est toute simple. Il fait savoir que la première motivation est la régularisation des impôts. En effet, un célibataire paye plus d’impôts qu’un marié. C’est par rapport au nombre de parts à payer. «Plus tu es marié, plus tu as des parts d’impôts qui viennent diminuer ce que tu as à payer», renseigne-t-il. Ce dernier explique que si un salarié se marie en décembre, on considère que toute l’année 2022, il avait un statut de marié. «Dès que tu te maries en décembre, tu dois présenter ton certificat de mariage avant l’établissement des salaires de décembre au service du personnel», précise-t-il. Ils vont l’introduire et vont considérer qu’en 2022, monsieur X est marié. Puisque monsieur X l’a déclaré en décembre, de janvier à novembre, il avait payé beaucoup plus d’impôts car traité comme un célibataire. «Quand il a introduit son certificat de mariage en décembre, on va considérer que ce qu’il a déjà payé de janvier à novembre était de trop», informe Abdou Gueye





«On va le régulariser en lui remboursant le surplus qu’il a payé de janvier à novembre. C’est ce qui peut expliquer cette course effrénée pour se marier en décembre», affirme-t-il un sourire en coin. Dès que le futur marié dépose le certificat avant les salaires du mois de décembre, il va se retrouver avec un salaire conséquent pour ses dépenses et autres frais. «Il y a certains couples qui préfèrent même aller à la mairie en premier rien que pour avoir le certificat de mariage. C’est encore mieux s’ils sont tous les deux fonctionnaires», admet-il. Comme quoi le mois de décembre est bien propice aux mariages !





L’organisation de ce grand jour demande un certain nombre de moyens. Amy Collé Diop est bien placée pour le savoir car la quinquagénaire a dû attendre à l’époque le treizième mois de son futur époux. C’est une prime exceptionnelle que versent certaines entreprises à leurs salariés en complément de leur salaire habituel. Les salariés qui en bénéficient perçoivent 13 mois de salaire au lieu de 12.La mère de famille avait dû attendre cette fameuse prime pour enfin pouvoir dire oui. «Le mariage demande beaucoup de moyens. C’était une manière pour nous de réduire les dépenses et engager sereinement cette nouvelle étape», a confié cette dernière. Avec des années en plus et quelques rides en prime, la quinquagénaire y repense avec un sourire au coin des lèvres.





Un mois et ses raisons





Le choix de ce dernier mois de l’année pour le mariage peut s’expliquer par certaines raisons selon le sociologue Souleymane Lo. Il convoque l’âge de la mariée. Les années filent vite et que le temps ne joue plus en valeur de la mariée. En effet, plus une femme prend de l’âge plus elle se déprécie devant le mariage. «Ainsi, le mois de décembre est le moment où se passe la session de rattrapage des promesses de mariage avortées l’an dernier avant le nouvel an perçu comme l’année de trop qui pourrait déteindre sur la qualité des relations jusqu’ici entretenues avec une patience tant éprouvée dans les méandres de l’espoir», a fait savoir ce dernier.





L’autre raison est de pouvoir fêter une année supplémentaire de vie en couple et en plus de se projeter dans la nouvelle année. En effet, la date d’anniversaire d’un mariage est si importante que pour certains, il faut bien la choisir car elle est au regard de l’astrologie un symbole signifiant dans l’avenir des humains. Le mois de décembre étant par essence festif et jovial, cela préfigure et augure des lendemains meilleurs pour un couple dont le mariage s’y scelle.





Festif et propice aux bonnes affaires





«Le mois de décembre est un mois festif. Il y a énormément d’événements, les mariages y compris», confirme Fatou Sarr. L’entrepreneure évolue dans le milieu de l’événementiel depuis quelques années. Cette dernière affirme que cette période de l’année est une période faste. «Le mois de décembre est naturellement le mois des mariages», a affirmé la fondatrice de ‘s’art déco évents’. Une aubaine pour cette dernière qui avoue y trouver son compte.









Amadou Konté évolue dans le domaine de la photographie. Le fondateur de ‘Ame doux photography’ affirme également que décembre est propice aux affaires. Depuis le début de ce mois, le photographe multiplie les prestations. «Il signe la fin de l’année et beaucoup de couples en profitent pour la terminer en beauté», confie-t-il. Le photographe juge ce mois « plus rentable» que les précédents.