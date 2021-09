Décennie des Nations-Unies pour la restauration des écosystèmes : L’invite de Khady Camara pour l’atteinte des objectifs

C’est parti pour la cinquième édition de la caravane des Vacances vertes. Sa présidente, Khady Camara, a procédé, ce samedi 18 septembre, au lancement officiel des activités, en collaboration avec l’association des femmes maraîchères de ladite localité. La cérémonie, qui s’est tenue au cœur du poumon vert de Dakar, dans la forêt classée de Mbao, a noté la présence notamment, du directeur des Eaux et forêts, chasse et établissements classés, colonel Baidy Ba, par ailleurs, représentant du ministre de l’Environnement et du Développement durable, du directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, de l’ambassadrice de la Grande Bretagne au Sénégal, Mme Victoria Billing, par ailleurs, marraine de cette 5ème édition.





« L’urgence d’agir pour sauver l’humanité »





A l’occasion, Khady Camara est revenue sur les enjeux environnementaux. Selon elle, « l’environnement mondial est malade et qui dit environnement malade, dit humanité malade ». Et la pandémie du Covid-19, qui sévit encore, en est une parfaite illustration.





A l’en croire, « si la communauté internationale ne prend pas les mesures urgentes qu'il faut pour inverser la dégradation de nos écosystèmes, il y a un risque de péril qui pèse sur l’humanité ».





Face à cette situation, l’initiatrice des Vacances vertes au Sénégal invite l’Etat, la société civile et les partenaires à « s’impliquer pleinement dans la vulgarisation et la réalisation » des objectifs de la décennie de la restauration des Nations-Unies (2021-2030), qui a été lancée officiellement le 4 juin dernier, à Nairobi (Kenya). Il s’agit ici, d’un appel à tous les pays du monde à « s’unir pour protéger et restaurer les écosystèmes dans l’intérêt de la nature et des êtres humains ». Il vise à « mettre un terme à la dégradation des écosystèmes et à les restaurer afin d’atteindre les objectifs mondiaux de développement durable ».





« L’autonomisation des femmes par l’entrepreneuriat féminin vert au cœur des actions »





Parlant des Vacances vertes, Khady Camara révèle que son évolution est marquée depuis la quatrième édition par la campagne « une femme, un arbre » dont le but était de planter 1 million d’arbres au Sénégal grâce à la responsabilité des réseaux de femmes. Une campagne qui, selon elle, a déjà permis d’enregistrer des « performances » dans l’entretien des plants.





Et c’est dans cette « bonne dynamique », soutient-elle, et « suivant les recommandations des braves dames rencontrées sur le terrain lors des éditions passées, surtout en termes d’accès à la terre, aux semences de qualité, à la formation et au financement », que s’inscrit son nouveau projet dénommé ‘’NAFORE’’ (Nature pour l’autonomisation des femmes par l’entrepreneuriat vert à travers l’aménagement de forêts communales.





L’objectif étant d’«autonomiser les femmes par l’entrepreneuriat féminin vert à travers la mise en place forêts communales, la promotion de l’agro-écologie et surtout de l’éco-féminisme », la promotrice des Vacances vertes renseigne que ledit projet sera expérimenté au niveau de trois communes pilotes, à savoir : Toubacouta et Passy (Fatick), Salsal Gandiol et Fissel (Thiès). Ce, avec comme résultat direct l’aménagement de trois forêts communales avec le reboisement d’au moins 2500 arbres constitués d’ombragés et de fruitiers, et la promotion de micros-projets agro-écologiques accès sur les potentialités des terroirs, la formation de 300 femmes et jeunes filles sur l’éducation environnementale, le leadership et l’entrepreneuriat vert, et enfin, la création de 65 emplois verts au profit des femmes et des jeunes.





En choisissant la forêt classée de Mbao pour lancer l’édition de cette année, la présidente des Vacances tenait, au-delà de « la contribution symbolique, à sa restauration et à rendre hommage » aux femmes maraîchères qui s’y activent quotidiennement.





Pour rappel, l’objectif des Vacances vertes est de « développer l’éducation et la culture environnementale auprès des populations, particulièrement les jeunes et les jeunes, afin de les amener à avoir des réflexes et des comportements qui sont favorables à la protection de l’environnement ». Et depuis le lancement de la 1ère édition en septembre 2017 jusqu’à nos jours, elles ont permis de reboiser plus de 112 000 plants, de nettoyer 185 sites, d’enlever plus de 585 tonnes de déchets et de distribuer plus de 1000 bacs à ordures dans les régions de Dakar, Kaolack et Fatick.