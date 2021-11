Décès à 108 ans d'Amadou Bamba Ndiaye, Khalife de Loboudou

Cheikh Amadou Bamba Ndiaye, khalife de Loboudou, un village de la commune de Keur Momar Sarr (Louga), est décédé tôt ce dimanche matin, a appris l’APS de son petit-fils, Cheikh Talibouya Ndiaye.



Le guide religieux a été rappelé à Dieu vers 5h du matin, à l’âge de 108 ans, avant d’être inhumé une heure plus tard, a-t-il ajouté.