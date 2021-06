Décès d'Abdoulaye Faye : Babacar Gaye rend un dernier hommage au "Jambar" du Pds

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) est plongé dans la consternation suite au décès, ce samedi, de l'ancien administrateur général du parti, Abdoulaye Faye. L'ancien porte-parole des libéraux, Babacar Gaye a rendu un dernier hommage à cet infatigable combattant et militant distingué du Sopi, du temps des vaches maigres aux années de gloire. Voici in extenso le post de Babacar Gaye.









Adieu Jambaar!





C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris le décès de Abdoulaye Faye, un ancien compagnon de lutte Me Abdoulaye Wade.





A ce grand précurseur des luttes pour les libertés et les acquis démocratiques que j'appelais Grand avec déférence, je voudrais rendre un dernier hommage.





Absent de la scène politique depuis plus de 2 ans pour des raisons de maladie, Ablaye Faye comme nous l'appelions affectueusement mais respectueusement, a toujours servi le Parti Démocratique Sénégalais par sa fidélité et sa loyauté à son homme de destin. Il ne pouvait rien lui refuser. Il vénérait Me Wade.





Pour lui, le militant n'avait qu'un seul sobriquet: "Jambaar". Parce que le sens qu'il donnait au militantisme et à l'engagement politique se résumait au combat, à la guerre. C'est pour cela qu'il a été cité dans toutes les affaires qui ont jalonné la marche du Sopi. C'était un homme de devoir, loyal et très courageux. Nul militant n'a fait mieux que ce vétéran de nos luttes politiques.





Infailliblement, de l'UJT à l'Administration générale du parti, il a toujours servi de béquille au Secrétaire général national du PDS à chaque fois que la maison bleue a connu des secousses internes. Sans son apport inestimable, les assauts - par moment légitimes - des "fractionnistes" auraient causé du tort au parti de Me Wade qui lui doit beaucoup.





Le valeureux fils de Adja Thioumbe Thiam de Derklé a toujours pensé que son obsession pour la survie du Pds était une manière de sauvegarder le patrimoine de sa mère dont il est l'héritier politique. Il s'en est bien occupé jusque sur son lit de mort où la déliquescence des valeurs, l'ingratitude et la quête frénétique de prébendes et de sinécures l'ont esseulé.





Alors que demain, quand il s'agira d'organiser ses obsèques et lui rendre un dernier hommage, probablement, enveloppes garnies, Geztners flamboyants et logorrhées de circonstance envahiront sa demeure désertée depuis fort longtemps.





A ses épouses, ses enfants, Me Wade et ses anciens compagnons, je présente mes condoléances les plus attristées. Qu'Allah Soubhana Watala lui pardonne ses péchés et l'accepte en son Paradis Éternel.





Fatiha et 11 Likhlass