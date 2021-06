Décès d'Abdoulaye Faye du PDS : Macky rend hommage à un homme pétri de courage

L'ancien administrateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), Abdoulaye Faye n'est plus! Il est décédé, ce samedi 12 juin. Le Président de la République, Macky Sall, en tournée dans le Nord pays, a tenu à lui rendre un vibrant hommage.