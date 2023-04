Décès d’Ibrahima Sène : l’enterrement est prévu demain à Mékhé

Ibrahima Sène, membre fondateur du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) est décédé, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril.







Sa famille informe, dans un communiqué parvenu à Seneweb, que “la levée du corps aura lieu demain, lundi 10 avril à 10h à l’hôpital Principal, suivie d’un transfert funéraire pour un enterrement à Mékhé vers 14h”.





“Toute la famille remercie tous ceux et celles qui se sont joint à elle pour prier et lui souhaiter un dernier voyage en paix. Nous disons au revoir à un patriote, à un chevronné des droits du peuple et des devoirs des citoyens. Que son âme repose en paix”, lit-on sur la même note.