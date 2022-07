Décès d’Idrissa Goudiaby: Les résultats de la contre-expertise de l’autopsie attendus le…

L’affaire d’Idrissa Goudiaby du nom du taximan décédé le 17 juin dernier lors d’une manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) bouge. La contre-expertise a été réalisée hier et les résultats sont attendus le jeudi 21 juillet prochain. Le corps a été ré-acheminé à Ziguinchor. «Le corps a été déplacé de Ziguinchor à Dakar. Un médecin légiste a été choisi par la famille pour assister à l’autopsie à la demande des avocats de la défense. La famille peut procéder à l’inhumation si elle reçoit les documents prévus à cet effet. Mais je pense que pour elle, il est beaucoup plus prudent d’attendre les résultats avant d’envisager quoi que ce soit », a fait savoir l’avocat de la famille, Me Amadou Diallo.