Décès d’un jeune de 17 ans à Yeumbeul: Le maire de Yeumbeul Sud condamne et s’adresse à Macky

Dans une note parvenue à Seneweb, le maire de Yeumbeul Sud, Bara Gueye s’est exprimé suite à la la mort de Cheikh Diop, un jeune homme âgé de 17 ans ce jeudi.“Je viens d’avoir la confirmation du décès par balle d’un citoyen Yeumbeulois, à l’issue des manifestations en cours dans le pays.Je m'indigne et condamne fermement cet acte ignoble d’une autre époque, attribué à la police et appelle M. Macky Sall à plus de responsabilité en se mettant à l’écoute de son peuple dont le message est on ne peu plus clair”, écrit Bara Gueye.Par ailleurs, il “invite les forces de l’ordre à adopter une posture strictement républicaine, celle du maintien de l’ordre et la protection de nos honnêtes concitoyens, car nous répondrons tous de nos actes”.Pour terminer, Bara Gaye rappelle que “seule la volonté du peuple doit guider l’action d’un président”.