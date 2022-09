Décès de 2 enfants dans les inondations : Les engagements de Ndeye Saly Diop Dieng

Suite aux décès, hier samedi, de deux enfants lors des fortes pluies qui se sont abattues à Dakar, la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop Dien, a exhorté ses services à "accompagner les groupes vulnérables".



Le ministère rappelle ainsi à toutes les familles "le respect strict des consignes de sécurité et de sûreté édictées par les autorités compétentes, avec une vigilance particulière à l'endroit des enfants et des personnes vivant avec un handicap."



La ministre a également, dans la note parvenue à Seneweb, présenté ses condoléances émues aux familles éplorées au nom du président de la République et du gouvernement.