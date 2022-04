Décès de Astou Sokhna : la réaction de Dr Fatou Mbaye Sylla, Directrice Générale des Établissements publics de Santé

Dr Fatou Mbaye Sylla

Une jeune femme du nom de Astou Sokhna a perdu la vie suite à une négligence médicale à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Depuis hier, une vaste campagne de dénonciation sur le manque de sérieux et de professionnalisme dans la prise en charge des cas urgents dans certains hôpitaux est lancée sur les réseaux sociaux.





Après cet événement malheureux, la direction générale des établissements publics de santé du ministère de la Santé et de l’Action sociale a réagi. En effet, la direction trouve regrettable le décès. Le Docteur Fatou Mbaye Sylla informe qu’une mission sera envoyée sur place ce lundi. Elle informe, par ailleurs, que le ministère de la Santé a déjà reçu le rapport de l’hôpital sur les circonstances de la mort de Astou Sokhna.





« La direction de l’hôpital avec toute l’équipe de la maternité et le gynécologue y compris ont fait le rapport de la situation par rapport aux conditions et aux circonstances du décès de la dame. Nous aussi nous avons une mission, qui à partir d’aujourd’hui, sera sur place pour confronter les dires de la direction de l’hôpital afin de savoir ce qu’il y a réellement dans le fond du dossier. Vous savez que dans nos hôpitaux, nous avons des dossiers qui sont mis à la disposition pour tracer l’itinéraire du patient depuis son hospitalisation jusqu’à sa sortie. Heure par heure, jour par jour et cela nous permettra d’avoir plus d’infos sur les circonstances du décès »,a déclaré Docteur Fatou Mbaye Sylla sur les ondes de la Rfm.





Elle a, par contre, refusé de se prononcer sur d’éventuelles fautes professionnelles, de la part du personnel médical. "Pour le moment, on ne pourra pas se prononcer sur quoi que ce soit. Un rapport a été fait, nous allons rester sur place pour évaluer et au plus tard ce mardi ou mercredi on aura les informations claires sur la situation".





Toutefois, en attendant la sortie de ces informations, la famille de la défunte s’est rendue au tribunal de Louga ce matin, d'après Rfm, pour déposer une plainte afin que justice soit faite.





Le directeur de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga annonce un point de presse dans les heures à venir.