Décès de Babacar Touré : Amadou Ba rend hommage à un homme "courtois et brillant"

Des réactions et des témoignages fusent de partout, depuis le rappel à Dieu de Babacar Touré, journaliste fondateur de la radio Sud Fm, première radio privée du Sénégal. Amadou Ba n’est pas en reste. A travers Twitter, le ministre des Affaires Etrangères a ainsi présenté ses condoléances après la disparition de cet illustre homme.







« Je m'incline devant la mémoire de mon grand frère et ami Babacar Touré. Un grand homme, courtois et brillant, un géant de la presse. Notre pays vient de perdre l'un de ses fils les plus valeureux. Mes condoléances à sa famille au Groupe Sud. Qu’Allah lui accorde le Paradis ».