Décès de Babacar Touré : Le témoignage de Mamadou Koumé

Camarade de promotion de Babacar Touré (7ème promotion du Cesti), Mamadou Koumé est resté son ami depuis 1976. Après 44 ans, cette relation est restée intacte comme en témoigne son geste d’il y a quelques semaines.







« Le 1er juillet, il est venu présenter des condoléances à ma famille à Louga, suite au décès de ma mère. La veille, on s’est parlé, je lui ai dit : Babacar, ce n’est pas la peine de venir, moi je rentre à Dakar. On pourra se voir. Mais sans prévenir, il est venu le 1er juillet, le jour de son anniversaire, puisqu’il est né le 1er juillet 1951. Il me disait : les enfants voulaient me retenir pour fêter mon anniversaire. Mais je leur ai dit que j’ai un ami qui a perdu sa mère, donc, il faut que j’y aille. Il a fait tout ce détour de Ngaparou jusqu’à Louga pour venir présenter ses condoléances. C’est la preuve de cette générosité de cœur qu’il avait, de la fraternité qu’il entretenait avec les gens. Malheureusement, ce 1er était les adieux entre nous », regrette le président d’honneur de l’Anps.





Babacar Koumé, autre figure de la presse sénégalaise, formateur au Cesti, retient de son ami plusieurs qualités. Mais il y en a qui sortent du lot. « Pour mois, ses principales qualités, c’est le courage, la générosité et la sincérité. Il fallait être courageux pour créer une entreprise de presse au début des années 80 au Sénégal, parce que tous les journalistes qui sortaient d’une formation allaient travailler dans le service public. Oui, il a travaillé dans le service public, mais il n’y est pas resté longtemps. Ensuite, il a décidé, avec d’autres, de lancer un journal. Il fallait être courageux, téméraire, visionnaire pour le faire. Et Babacar l’a été ».





Babacar Touré est aussi un homme de partage, quelqu’un de disponible pour son prochain. « C’est un homme généreux. Je peux faire beaucoup de témoignages sur sa générosité, son attention à l’endroit des gens. J’étais témoin, C’est quelqu’un qui a beaucoup partagé ce qu’il avait, ce qu’il pouvait avoir. Il a partagé les possibilités que lui offraient ses relations. Babacar était un Seigneur. Ce soir, je suis triste, je suis ravagé », déclare Koumé.