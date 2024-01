Décès de Diaga : Sidiki Diabaté exprime son soutien à Wally Seck

Mère de l’artiste Wally Seck, Ndèye Fatou Kiné Diouf, plus connue sous le nom de «Diaga» a été rappelée à Dieu, ce samedi 20 janvier, à Paris, des suites d’une maladie.



Prince de la kora, Sidiki Diabaté a envoyé un message condoléances à son «très cher ami et frère Wally Ballago Seck ». «Une maman décédée est une étoile qui brille à jamais dans le ciel de nos cœurs. C'est avec une grande tristesse et émotion que nous avons appris le décès de Kiné Diouf Diaga, notre maman à tous », a confié le chanteur malien.



Ainsi, il déclare: «En ces moments difficiles, au nom de ma famille et à mon nom propre, nous tenons à présenter nos condoléances les plus attristées à mon frère Wally ainsi qu'à toute la famille . Puisse Allah vous donner la force de surmonter cette épreuve combien difficile. Que l'âme de l'illustre disparue repose en paix au paradis ».