Décès de François Mancabou : l’avocat, Netflix et le «film» du procureur

Voilà une annonce du procureur de la République, Amady Diouf, qui n’est pas du goût d'un des avocats de la famille de François Mancabou. Ce dernier est décédé hier, jeudi, alors qu’il était en détention dans le cadre de l’enquête sur la «Force spéciale».



Au cours d’une conférence de presse, le chef du parquet a révélé qu’une vidéo étayant la version officielle (que François Mancabou serait mort pour avoir cogné les grilles et le mur de sa cellule, alors qu’il était en garde à vue), est disponible et sera mise à la disposition de la famille du défunt.



«J’ai su qu’au moment où certains font leur deuil et prient pour François Mancabou, accusé injustement de terrorisme et mort dans des conditions atroces, quelqu’un du côté de Dakar, tel un réalisateur, promet la sortie dans les bacs d’un film de 13 minutes, s’insurge Me Patrick Kabou, membre du collectif des avocats de la famille du disparu. Bon… Quand Netflix devient un concurrent direct des acteurs de la justice, où est le respect de l’être humain dans tout ça ?»



Me Kabou ajoute : «Charger à volonté contre quelqu’un qui vient de nous quitter… La défense fera son travail et la vérité, la seule, vécue et racontée par Monsieur François Mancabou à ses visiteurs, triomphera car on ne peut vivre dans une société où la vérité devient par la rhétorique des vérités.»