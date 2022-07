[Document] Décès de François Mancabou : L’hôpital Principal de Dakar établit la «mort accidentelle»

«François Mancabou a été arrêté le 17 juin 2022 en bonne santé et a atterri au bloc opératoire», avait déploré l’avocat de François Mancabou, Patrick Kabou, hier. Et ce jeudi 14 juillet, le décès du présumé membre de la Force spéciale est annoncé par ses proches. Depuis, les organisations de défense des Droits de l’homme exigent une autopsie pour déterminer les circonstances de cette disparition.



Pendant ce temps, le certificat de genre de mort est établi par l’hôpital Principal de Dakar et signé le mercredi 13 juillet par le médecin-capitaine le docteur François Ndiaye. «Une mort accidentelle» survenue le même jour, à 22 h 40 mn y est mentionnée.



François Mancabou a été la seule personne à n’avoir pas été inculpée et placée sous mandat de dépôt dans l’affaire dite "Force spéciale". Car ce dernier aurait été blessé lors de sa garde à vue. Il a été interné à l’hôpital Principal de Dakar depuis le 25 juin dernier.