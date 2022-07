DÉCÈS DE FRANÇOIS MANCABOU : LE MPCL – LUY JOT JOTNA SALUE LA MÉMOIRE D’UN CAMARADE DE PARTI…

Dans un communiqué, le parti dirigé par Cheikh Tidiane Gadio s’incline devant la mémoire de François Mancabou : “C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que tous les militants et sympathisants du Mouvement Citoyen et Panafricain – Luy Jot J ont appris le décès de leur dévoué compagnon et ancien camarade de Parti François Mancabou. Le MPCL et son Leader présentent leurs condoléances émues à sa famille, à son fils et à tous ses proches et leur réitèrent leur sincère engagement à leurs côtés pour honorer la mémoire du regretté François Mancabou. ”.



Luy Jot Jotna rend hommage à un militant engagé et qui s’est dévoué à la sécurité dE Cheikh Tidiane Gadio : “Depuis son adhésion au Parti en septembre 2010, François Mancabou s’est dévoué corps et âme au triomphe des idéaux du Panafricanisme et du Renouveau citoyen au Sénégal. Après quelques mois d’engagement militant sincère, François Mancabou, militaire en retraite, s’est proposé de rejoindre l’équipe de sécurité du MPCL durant l’année 2011. C’est ainsi qu’il a grandement contribué à la sécurité des activités du Parti au siège et accompagné le Président Gadio aussi bien dans sa capacité de Leader du Parti que dans sa deuxième casquette à partir de fin 2012 comme Président de l’Institut Panafricain de Stratégies (IPS)”.



“Dans le cadre de l’IPS comme du MPCL, François Mancabou, par son dévouement exemplaire, avait acquis le statut « d’Assistant sécurité et Protocole » du Docteur Gadio, sous la coordination de Monsieur M. Ngom qui a dirigé l’équipe de sécurité de 2010 à nos jours”, poursuit le communiqué.



Consternation



Le Mouvement Panafricain et Citoyen Luy Jot-Jotna révèle avoir été surpris par l’arrestation de Mancabou et les faits pour lesquels il était poursuivi : “Notre parti était consterné par son arrestation le 17 juin dernier et par les graves charges énoncées contre lui. Le MPCL n’avait pas cependant souhaité interférer avec le travail de la justice qui était en cours mais aurait collaboré sans hésiter avec celle-ci pour porter un témoignage véridique sur la personnalité de François Mancabou tel que nous l’avons connu et estimé pendant plus de neuf ans”.



Ses ex camarades de parti réclament, enfin, que toute la lumière soit faite sur le circonstances de son décès : “Dans l’intérêt bien compris de la nation toute entière, de notre État, de notre Justice et de notre démocratie, nos camarades, comme tous nos compatriotes épris de justice, de vérité et de respect des droits humains, réclament avec insistance que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort tragique de François Mancabou”.