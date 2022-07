Décès de François Mancabou : Le Roi des Mancagnes brise le silence. et appelle à...

Joan Mancabou, rois des Mancagnes, s'est prononcé sur la mort de François Mancabou, qui suscite beaucoup de polémiques. Le roi de ladite communauté s'en remet à dieu et appelle à l'union. Il ne s'agit pas pour lui de tenir qui que ce soit comme responsable." S'il a tort ou raison je demande à Dieu de le démontrer le plus vite, à la face du monde...S'il y a possibilité de l'enterrer, il faut le faire le plus vite possible ", estime-t-il ... Voici l'intégralité de son propos.....





"Que les cœurs soient apaisés



Ne pas mettre la politique dans cette affaire. Je suis un Roi et je suis apolitique

Je n'ai pas d'ethnie

Je suis un patriarche

Je ne tolère pas d'être exposé dans la presse. Je ne peux cautionner qu'on aille pour diviser dans les médias

Je suis là avec mes parents, je suis un berger qui conduit les hommes que Dieu m'a confiés. Tout ce qui touche la communauté me touche. Celui qui veut parler dans la paix je te suis mais ceux qui cherchent à diviser c'est ta responsabilité et ton projet personnel qui t'anime, je te demande de t'éloigner de moi. Je ne suis contre personne je suis avec Dieu





Si mon fils a tort, je laisse le soin à Dieu de le prouver et je saurais que c'est lui.

S'il est innocent que Dieu le démontre à la face du monde et je saurais

Je ne porterai aucune responsabilité sur sa mort car c’est son heure arrivée quelque soit les circonstances de sa mort. Personne ne peut avoir plus mal que moi qui ai perdu un fils. Il faut avoir le cœur apaisé et si on a l'occasion de l'enterrer qu'on le fasse très rapidement

Que Dieu éclaire tout





Je demande à tous les Mancagnes du monde entier de bien écouter mon message et de le partager à tous car je n'ai que parole pour réunir ma famille

Ma voix est pour rassembler la communauté car je ne peux pas prôner la division, celui qui veut diviser s'éloigne de moi, celui qui parle pour réparer et unir le fasse. Que ceux qui divisent s'éloignent de nous. Rassemblons nous