Décès de François Mancabou : les trois péchés du procureur selon la famille

La famille de François Mancabou est formelle : le chef du parquet est partial dans le traitement de l’affaire de la mort de leur proche. «Le procureur a montré de manière claire qu’il n’est pas équidistant à l’égard des deux parties. On ne lui fait pas confiance», tranche Me Ousseynou Gaye, un des membres de son pool d’avocats.



Les Mancabou reprochent trois choses au maître des poursuites. D’abord, ils ne comprennent pas que la dépouille de la victime ait été transférée à leur insu de l’hôpital Principal, où elle était gardée depuis l’annonce du décès, à l’hôpital Idrissa Pouye de Grande-Yoff pour autopsie. Pire, dénoncent-ils, l’expertise a été pratiquée sans la présence d’un spécialiste de leur choix.



Deuxième grief : la famille de François Mancabou reproche au procureur d’avoir désigné la police pour enquêter sur cette affaire dans laquelle elle est partie. Celle-ci accusant les policiers d’avoir torturé le défunt lors de sa garde à vue.



Les Mancabou dénoncent en plus- troisième reproche- le fait que la vidéo de la garde à vue de François Mancabou, évoquée par le procureur lors de son point de presse, ne soit pas remise à la défense, qui souhaite qu’elle soit authentifiée. «Aucun membre de la famille ni un avocat n’a visionné la vidéo alléguée», signale Me Mamadou Diallo, membre du pool d’avocats de la famille du disparu.