Décès de Gaston Mbengue : les premiers mots de son fils «Makane»

Gaston Mbengue est décédé ce mercredi 1er mai à 73 ans. Il aura été l’un des plus grands promoteurs de l’histoire de la lutte sénégalaise.



Fils et successeur à la tête de Gaston productions, Makane Mbengue, a confirmé l’information le gorge nouée. «C’est triste et dur à avaler. Mais c’est la volonté, il faut rendre grâce à Dieu, a-t-il réagi dans Source A. C’est vrai, ‘père’ est parti. La levée du corps est prévue à l’hôpital Principal. Plus tard dans la nuit, on devrait se fixer sur l’heure avec les membres de la famille.»



L’Observateur annonce que l’enterrement est prévu au cimetière de Yoff.