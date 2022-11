Décès de Kalala Omotoundé : L’hommage de Cheikh Tidiane Gadio

Kalala OMOTOUNDÉ, un éminent fils spirituel et intellectuel de Cheikh Anta est allé rejoindre son Maître

“Le MPCL et tous les Panafricanistes du continent et de la Diaspora sont en deuil: Kalala OMOTOUNDÉ, un éminent fils spirituel et intellectuel de Cheikh Anta est allé rejoindre son Maître.





Depuis l’annonce brutale de cette mort brutale du frère OMOTOUNDÉ, un immense chagrin nous habite!





J’ai eu récemment la grande chance de partager avec lui un séjour intellectuel d’une rare densité conceptuelle voire savante lors du Grand Forum du CERDOTOLA sur la Nouvelle Pensée Africaine (NPA), 25-28 Octobre 2022 à Yaoundé.





J’étais honoré franchement de m’asseoir deux fois dans un Panel avec l’illustre Professeur OBENGA à ma droite et à côté du prestigieux savant panafricaniste Kalala OMOTOUNDÉ, sans oublier le brillantissime philosophe panafricaniste Grégoire Biyogo, le magnifique intellectuel et Maître d’œuvre Charles Binam Bikoï et tant d’autres talents immenses, tous et toutes grande fierté de notre communauté panafricaniste d’intellectuels, d’érudits, de savants et de Maîtres des traditions et des valeurs ancestrales fondatrices.





J’ai consolidé ma grande estime pour le Professeur OMOTOUNDÉ quand je l’ai écouté lors de ce Forum dans toutes ses prises de parole qui traduisaient son immense érudition et son bonheur de partager ses découvertes sur l’histoire des Africains, sur les controverses épistémologiques à travers l’aventure humaine, sur les grandes contributions scientifiques des Africains à l’humanité, sa foi inébranlable en la Renaissance africaine et en la Refondation d’une nouvelle relation fusionnelle entre l’Afrique et tous ses enfants: ceux du continent comme ceux de la Diaspora, pour parler comme Garvey entre “Africans at home and Africans abroad”!





À écouter OMOTOUNDÉ, les yeux de l’héritier incontesté de Cheikh Anta (le Professeur OBENGA) souriaient de bonheur et de fierté que jamais la flamme du Renouveau africain ne s’éteindra.





Comme nous tous, sous le charme des propos savants et rassurants du Professeur OMOTOUNDÉ, le Doyen OBENGA était loin, très loin de s’imaginer que le frère Kalala OMOTOUNDÉ était en réalité en pèlerinage d’ADIEU à sa terre d’Afrique qu’il a aimée tant et plus au point de ne respirer, de n’agir, de ne professer que pour sa gloire, sa réhabilitation, sa Renaissance, sa grandeur et sa splendeur.





Nous sommes tous dévastés par cette mort si prématurée, si inattendue qu’il nous reste qu’à maîtriser notre immense chagrin et à relever le défi de la continuité de l’œuvre colossale du frère OMOTOUNDÉ, un grand fils spirituel et intellectuel du Savant Cheikh Anta Diop, “l’homme du 20ème siècle” qui a tant donné à l’Afrique et qui a tout donné à l’Afrique et à l’humanité toute entière.





Prions que Dieu et nos ancêtres réservent un accueil royal à OMOTOUNDÉ et fassent de lui désormais un ancêtre bienveillant qui va veiller sur notre combat titanesque pour la Renaissance africaine dont la condition sine qua non reste l’avènement des États Unis d’Afrique englobant tout le continent et tous les états de notre vénérable Diaspora!









Nota Bene: je joins à ce bref hommage au Baobab OMOTOUNDÉ cette vidéo de lui dans ses fulgurances et dans la majesté tranquille de son érudition incontestable et de sa force de frappe intellectuelle. Il savait et voulait faire savoir. Il connaissait et voulait faire connaître. Surtout aux enfants et aux jeunes africains du continent et de la Diaspora. Il disait en avoir échangé et formé 14.000!







Qu’il se rassure, son compatriote l’immense poète camerouno-sénégalais David Mandessi Diop lui avait écrit une épitaphe bien avant ce jour fatidique de sa disparition: “Nos mains crispées dans l’étreinte du combat montrent à ceux qui pleurent des éclats d’avenir”





“ Malgré vos chants d’orgueil au milieu des charniers/ Les villages désolés, l’Afrique écartelée/ le printemps prendra chair sous nos pas de clarté”!





Repose en paix et dans la sérénité Kalala OMOTOUNDE, enfant prodige de l’Afrique mère, le Printemps prendra chair sous tes pas de clarté ”.





Ton Frère et Camarade Panafricaniste



Dr. Cheikh Tidiane GADIO,

Président du Mouvement Panafricain et Citoyen (Luy Jot Jotna, Il est urgent d’agir!)

Président de l’institut Panafricain de Stratégies,