Décès de l’artiste Willy Boy : Le ministre de la Culture était à Goudomp pour présenter ses condoléances à sa famille





Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique était aujourd’hui à Goudomp pour présenter ses condoléances à la famille de l’artiste Willy Boy décédé il y a quelques jours. Aliou Sow était en Casamance pour participer à la fête du roi d’Oussouye, édition 2022, communément appelée Humeubeul.

Le nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine historique a profité de l’occasion pour faire un passage à Goudomp pour présenter ses condoléances à la famille de l'artiste Amadou Diallo alias Willy Boy. En compagnie du préfet du département de Goudomp, du Maire de la ville, des directeurs et chefs de service du ministère de la Culture et du Patrimoine historique et quelques responsables politiques, Aliou Sow a présenté, au nom du président de la République, ses condoléances à toute la communauté artistique de la Casamance.

Il a par ailleurs offert une bourse de formation à Boy Jules un des jeunes artistes binôme du défunt Willy Boy pour sa formation universitaire pendant un an. Un geste qui a été salué à sa juste valeur par les acteurs culturels de cette partie du Sénégal.





À Goudomp le ministre a aussi encouragé les jeunes cinéastes et techniciens qui s'activent dans le cinéma. "J’ai eu le plaisir de rendre visite à la cohorte des jeunes en formation aux techniques cinématographiques et audiovisuelles avec un partenaire du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Ce projet mis en œuvre par la direction de la Cinématographie sera développé dans plusieurs régions du Sénégal. Le génie créateur de notre jeunesse dans le secteur de la culture sera positivement exploité pour accompagner la politique nationale d’emploi et de promotion de la jeunesse. Cette cohorte est déjà en train de produire des courts métrages sur des sujets très actuels et pertinents", a-t-il déclaré.

Auparavant le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a assisté à Oussouye au Humeubeul en présence de sa Majesté le Roi Sibulumbaye Diédhiou. Cette fête du roi se déroule chaque année, en fin d’hivernage. Il s’agit d’un évènement qui réunit tous les villages du royaume : Oussouye, Kahinda, Oukout, Boukitingo, Carounate, Mlomp…