Décès de Maguette Wade : l’émouvant hommage du groupe Touré Kunda

Le groupe Touré Kunda a rendu hommage à l’ancien animateur de la RTS Maguette Wade, qui est décédé il y a quelques jours. Les frères Touré se sont inclinés «devant la mémoire du défunt et (ont) présent(é) (leurs) condoléances attristées à sa famille, à la communauté des artistes et au monde des médias».



Ils se souviennent : «Les résonances de ses émissions à la télévision sont encore présentes dans nos esprits et nos cœurs tant il y mettait de la vie, de la passion et du professionnalisme. Il nous revient encore le plateau que notre groupe a partagé avec Youssou Ndour dans les années 1989-1990.»



Les frères Touré concluent : «Il a contribué fortement à la popularisation de notre groupe au Sénégal tout en propulsant au-devant de la scène la jeune étoile qu’était Youssou Ndour. Repose en paix Maguette et qu’Allah t’ouvre grandes les portes du paradis.»