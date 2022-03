Décès de Maguette Wade : La réaction de Youssou Ndour

Après l'annonce du décès de l'animateur emblématique de la Rts, Maguette Wade, des pluies d'hommages inondent le paysage culturel sénégalais.



Celui qui a fait émerger beaucoup d'artistes Sénégalais à travers sa voix captivante et son micro, mérite tous les honneurs selon certains hommes de culture. Youssou Ndour, lead vocal du Super Étoile de Dakar est un de ces chanteurs qui ont été révélés au grand public par ce grand animateur. Le Roi du Mbalax a exprimé son chagrin sur sa page Facebook : " Un monument de la Télé, celui qui m'a fait faire mes premiers play-backs, un grand frère et ami vient de partir. Mes condoléances à sa famille et à tous les mélomanes" a-t-il réagi.

Pour rappel, Maguette Wade a tiré sa révérence ce mercredi 9 mars dans l'après-midi à l'hôpital Fann de Dakar.