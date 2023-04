[Profil] Décès de Mame Alioune Less Camara : La dernière chronique de "Abdou Sow"

Journaliste et enseignant-formateur, Mame Alioune Less Camara est décédé ce samedi 29 avril 2023 à l’hôpital Principal de Dakar. Figure majeure du journalisme, ce génie du verbe et de la plume a écrit les plus belles pages de l’histoire des médias au Sénégal à travers notamment sa chronique hebdomadaire signée ‘Abdou Sow’, très suivie dans les années 1990-2000. Retour sur le parcours émérite du ‘’doyen’’ de la presse sénégalaise.





Comme un sniper tapi dans l’ombre haut perchée d’une tour, la mort frappe toujours par surprise. Sournoise, elle laisse souvent douleur et tristesse derrière elle, emportant, dans cet aller-simple, des personnes si chères. La presse sénégalaise a encore été frappée par cette réalité cruelle de la vie. Ce samedi 29 avril 2023, le réveil a été brutal pour les professionnels des médias. Mame Alioune Less Camara est décédé dans la nuit du vendredi au samedi à l’hôpital Principal de Dakar laissant orphelins des générations de journalistes et une communauté de lecteurs friands de ses chroniques et analyses.





Une triste fin qui ferme tout un chapitre d’une vie entièrement consacrée au journalisme et aux médias. Journaliste, enseignant-formateur, consultant…l’enfant de Keury Kao (Rufisque), né avant l’indépendance d’un père cheminot et d’une mère femme au foyer, a dû trimer dur pour conquérir ses lettres de noblesses dans la presse sénégalaise. Diplômé de la 11e promotion du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), après une maîtrise en philosophie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mame Less a d’abord entamé -suite à un stage de perfectionnement au Canada- sa carrière à la Radiotélévision sénégalaise (Rts) au début des années 1980 où il a exercé pendant de longues années.





Génie du verbe, virtuose de la plume





L’ancien présentateur de l’émission « Face à Face » à Radio Sénégal a roulé sa bosse un peu partout aussi bien dans les médias froid que chaud, de la presse publique à celle privée. L’homme a titillé la télévision, fait les beaux jours de la radio avant d’extérioriser son talent d’écriture dans la presse écrite. Journaliste multitâches avec un carnet d’adresse bien rempli, Less a gravi tous les échelons et n’a nullement eu besoin d’enfoncer les portes puisque son expérience et son talent lui avaient donné toutes les clés de la réussite.





C’est ainsi que, de la Radio Sénégal, Mame Less atterrit à la Radio privée de Sidy Lamine Niasse Walfadjiri où il était directeur et publiait en même temps une chronique hebdomadaire sous le pseudonyme ‘Abdou Sow’. Il devient tour à tour correspondant de la radio BBC à Dakar puis directeur de la radio Envi Fm, Océan Fm de Dakar, Dtv, FEM Fm et récemment (en janvier 2020) il a été choisi par le conseil d’administration du groupe Gfm pour diriger la rédaction de la Télévision futurs médias (Tfm).





‘’Doyen Less’’, un symbole d’éthique journalistique





Depuis l’annonce de son décès, les témoignages fusent et tous retiennent de l’homme : un professionnel rompu à la tâche, une incarnation personnifiée de l’éthique et de la déontologie journalistique. « Grand éditorialiste et chroniqueur, Mame Less a été un modèle pour des générations de journalistes. Je salue la mémoire d’un seigneur de la plume et du verbe, un homme bon, intègre et généreux », témoigne le président de la République Macky Sall.





Au Conseil pour l’Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie (Cored), ses actions sont magnifiées. Il a mis « avec beaucoup de générosité et d’énergie, son expérience au service du Cored », souligne Mamadou Thior. « Mame Less Camara s’était pleinement investi dans la création de l'organe d’autorégulation des médias au Sénégal depuis le Cored. Less, comme on l'appelait affectueusement, était une icône de la presse, généreux, disponible, humble, pétri de talents et de savoirs. On ne peut parler de journalisme, d’éthique et de déontologie sans le citer », ajoute Thior.