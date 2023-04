Décès de Mame Less Camara : L’hommage du CORED

Après l’annonce du décès de Mame Less Camara, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie a publié un communiqué pour rendre hommage au défunt. Seneweb vous propose l’intégralité du texte.



“Le Conseil pour l’Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias a appris avec une immense tristesse, ce samedi 29 avril 2023, le rappel à Dieu du journaliste Mame Less CAMARA, membre de son Tribunal des pairs depuis 2014.

Mame Less CAMARA s’était pleinement investi dans la création de l'organe d’autorégulation des médias au Sénégal depuis le CRED.



L’illustre disparu a mis, avec beaucoup de générosité et d’énergie, son expérience au service du CORED.



Less, comme on l'appelait affectueusement était une icône de la presse, généreux, disponible, humble, pétri de talents et de savoirs. On ne peut parler de journalisme, d’éthique et de déontologie sans le citer.



Mame Less CAMARA était un formateur chevronné qui a contribué à la formation de nombreux journalistes au Sénégal et en Afrique. Il a beaucoup apporté au mouvement syndical sénégalais et ouest-africain.



Mame Less CAMARA fut une voix libre, un modèle et un baobab de la presse. Il a pleinement rempli sa mission.



Le CORED présente ses condoléances à sa famille, ses amis, à la presse sénégalaise à laquelle Mame Less CAMARA a rendu d'immenses services et prie pour le repos de son âme.



Repose en paix grand Less, votre vie a été utile.”



Le Président