Décès de Mame Less Camara : La diva Coumba Gawlo pleure la perte d'une icône

Depuis hier la presse Sénégalaise est endeuillée suite au rappel à Dieu du journaliste Mame Less Camara ancien formateur au CESTI. Les messages pour lui rendre hommage tombent de partout. Dans ce sillage, la diva Coumba Gawlo adresse ses condoléances à sa famille et à la presse.







"C'est avec tristesse et consternation que j'ai appris le rappel à Dieu de Mame Less Camara. À sa famille éplorée, à la presse sénégalaise et à toute la nation sénégalaise, je présente mes sincères condoléances.Je m'associe aux prières pour cet icône de la presse sénégalaise dont je peux témoigner des qualités humaines et professionnelles pour avoir bénéficié de son expérience et de son expertise dans le cadre de la radio FEM FM de mon groupe Gawlo Office Media ( Go Media). Que Dieu agrée ses actes de dévotion et l'accueille dans Son Paradis céleste", a-t-elle témoigné.