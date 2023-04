Décès de Mame Less Camara : le témoignage de Doudou Ka

“C’est la disparition d’une idée, d’un esprit, d’un visage d’une voix et d’une plume du journalisme sénégalais”, a écrit le ministre des Transports aériens, Doudou Ka, après l’annonce du décès de Mame Less Camara. Le journaliste est décédé ce samedi 29 avril à l’hôpital Principal de Dakar



“Je salue la mémoire de Mame Less Camara dont j’ai appris la disparition avec une peine profonde, a poursuivi l’ancien Directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne.Son professionnalisme, adossé à une probité et une rigueur rares, ont bâti sa stature de grand journaliste. Il était l’un des plus brillants de sa génération”.



“Mame Less incarnait les idéaux les plus élevés du journalisme. À la presse sénégalaise, à tous les journalistes dont il a été le formateur et le mentor, je mesure la peine qui est la vôtre et vous présente mes sincères condoléances.Mes pensées émues vont à sa famille. Que son âme repose en paix. Qu’ALLAH SWT l’accueille en son vaste paradis”, a-t-il conclu.