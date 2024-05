Décès de Mansour Seck : Les premiers mots de Baaba Maal à la levée du corps





C'est dans la douleur et la tristesse que le monde de la culture a appris le décès brutal du célèbre guitariste Mansour Seck, cofondateur du mythique orchestre du Dandé Léñiol avec son binôme El hadj Beydi Baaba Maal avec qui il a fait le tour du monde. Venu présider la levée du corps à l'hôpital Fann, Baaba Maal, tout triste, le visage défiguré, a livré sa première réaction.





Selon lui Mansour Seck, c'est le Dandé Léñiol et sa mort est une grande perte pour toute la communauté artistique du Sénégal. "Je ne sais pas exactement quoi dire avec cette triste nouvelle qui vient de s'abattre sur nous. Mansour Seck était l'âme de notre groupe. J'ai fait avec lui le tour du monde dans les plus grandes scènes du monde. Mansour Seck était d'une humilité extrême. Je me sentais en sécurité à ses côtés. Un artiste multidimensionnel est parti. Heureusement, il a travaillé avec toutes les générations et ses œuvres vont faire de lui un immortel", a-t-il déclaré face à la presse.





Mansour Seck et Baaba Maal, c'est une amitié légendaire depuis Podor. Ensemble, ils ont enregistré beaucoup de chansons qui ont connu un franc succès.





Il reposera ce jeudi au cimetière musulman de Yoff.