Décès de Marie Josephine Diallo: Pape Diop rend hommage à une « collaboratrice discrète »

Ancien président de l’assemblée nationale, Pape Diop a eu à côtoyer feue Marie Joséphine Diallo, secrétaire général de l’assemblée nationale depuis 1996. De celle qui fût sa première collaboratrice, durant toute la législature passée à la tête du perchoir, le leader de Bokk Guis Guis retient la discrétion et la loyauté.

« J'ai appris avec tristesse et consternation la disparition de notre regrettée Marie Joséphine Diallo », déclare-t-il, dans une note reçue par Seneweb. « Le souvenir que je garde d'elle est celui d'une collaboratrice discrète, consciencieuse et loyale. En tant que Président de l'Assemblée, j'ai eu l'opportunité et le plaisir de bénéficier de sa franche collaboration, de sa rigueur dans le travail et de sa parfaite maîtrise des dossiers et du travail parlementaire », témoigne l’ancien maire de Dakar.

Qui ajoute: « Elle était ainsi la mémoire de l'Assemblée et savait se montrer disponible, serviable et très courtoise avec tout le monde. Qu'Allah, Le Miséricordieux, l'accueille dans son paradis ».