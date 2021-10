Décès de Me Issa Diop: Le témoignage de Khalifa Sall

Il a été un de ses avocats dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Lui, Me Issa Diop rappelé à Dieu ce 1er octobre. Ainsi, L’ex édile de la capitale dakaroise a fait un témoignage sur son ancien défenseur. «J’ai appris, avec tristesse, le décès de Me Issa Diop, avocat au barreau de Dakar. Digne et courageux, Me Diop était un avocat talentueux, indépendant, toujours accroché à la probité et à l’humanité. Pour avoir été mon conseil, je retiens de lui la civilité, le respect et l’engagement d’un homme dans la défense des causes justes qu’il savait plaider avec conscience et talent », a réagi Khalifa Sall.







Il argue qu’«avec son rappel à Dieu, la justice perd une référence et le barreau un homme juste».

Pour finir, ce membre de la coalition Yewwi Askan wi a déclaré: «En ces moments douloureux, j’ai une pensée particulière pour son épouse, sa famille et ses proches. Puisse Allah (SWT) l’accueillir en ses paradis. Amine».