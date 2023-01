Décès de Pathé Dione : Serigne Mboup invite l’État à…

Serigne Mboup sur le décès de Pathé Dione, Assureur, Banquier

Serigne Mboup a interpellé les pouvoirs publics sur le défi de la continuité de l’œuvre de Pathé Dione. Pour le maire de Kaolack, l’environnement n’est pas très favorable à la pérennité des entreprises sénégalaises. L’invité du "Jury du dimanche" sur iRadio ne connaissait pas le défunt assureur, mais pense qu’il a bien éduqué ses enfants et son ombre restera.