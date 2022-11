Décès de Sékou Sambou : Ansou Sané salue la mémoire d’une “figure emblématique”

Le député du régime libéral sous Wade, nommé plus tard par le président Macky Sall président du Projet Pôle de Développement de la Casamance (PPDC), Sékou Sambou, a tiré sa révérence. Une nouvelle bien durement ressentie dans le département d'Oussouye et dans toute la région sud. Après l'annonce de ce décès, Ansou Sané , Directeur de l'Agence Nationale pour la Relance des Activités Économiques en Casamance (Anrac) lui a rendu hommage. “Avec le décès de Monsieur Sékou Sambou, Président du Comité de Pilotage du PPDC, le Sénégal et la Casamance viennent de perdre une figure emblématique. Au nom de l'Anrac, je voudrais rendre un hommage mérité à cet homme qui a consacré toute sa vie à la Casamance et au développement de son pays. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et prie le Tout-Puissant pour le repos de son âme”, a-t-il déclaré.