Décès de Serigne Atou Diagne: Les condoléances de Idrissa Seck

Décès de Serigne Atou Diagne

Les messages se succèdent, suite au rappel à Dieu de Serigne Atou Diagne, responsable moral des Hizbou Tarqqiyah. Président du parti Rewmi, Idrissa Seck s’est joint aux multiples témoignages adressés à l’endroit du défunt.









"Nous apprenons avec émoi la disparition de Serigne Atou DIAGNE, responsable moral des Hizbu Tarqqiyah et fervent disciple de Serigne Touba.