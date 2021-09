Décès de Serigne Cheikh Dieumb Fall : Macky rend hommage à « un bâtisseur et régulateur »

Macky Sall présente ses condoléances à la communauté Baye Fall

Le président de la République a présenté ses condoléances, suite au rappel à Dieu du khalife Général des « Baye Fall », Serigne Cheikh Dieumb Fall. Décès survenu dans la nuit du mardi au mercredi 1er septembre 2021. Une occasion pour Macky Sall de rendre hommage au guide religieux, qu’il décrit comme un « bâtisseur et régulateur ». « Le Sénégal vient de perdre un guide religieux d’une grande sagesse, Serigne Cheikh Ndieumb Fall, khalif général des Baye Fall. Je rends hommage à un bâtisseur et régulateur. Au khalif général des mourides et à tous les musulmans, je présente mes condoléances émues », a écrit le chef de l’Etat Macky Sall sur la page facebook .