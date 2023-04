Décès de son ex épouse : Baba Tandian rend hommage à celle qui a fait "exploser" la presse

Le décès de Mantiata Tandia est survenu samedi 15 avril à Paris, des suites d'une courte maladie. Témoignant sur son ex-épouse, Baba Tandian révèle que la défunte est à l'origine de "l'explosion de la presse".





"C'est elle qui m'a poussé à créer à l'époque le quotidien Le Matin en 1997 avant que je ne l'elargisse à Bara Tall, Cheikh Tall Dioum et Youssou Ndour et finalement ce quotidien a enfanté Le Populaire avec Bara Tall, Sport FM, puis Rfm, Tfm avec Youssou Ndour et le quotidien, Direct Info et autres, se rappelle le boss de l'imprimerie Tandian. Laquelle imprimerie dont Mantiata Tandian était "la responsable informatique" en sus d'occuper le même poste au niveau du quotidien "Le matin".





Pour rappel, le corps devrait être rapatrié ce jeudi. L'enterrement est prévu à 17h au cimetière de Yoff.