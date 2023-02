Décès de Tamaro Touré: Les femmes juristes rendent hommage à une pionnière

Deces de Mme Tamaro Toure, Hommage des femmes juristes

Tamaro Touré, première femme inspectrice du travail, membre fondatrice de l'Association des Juristes Sénégalaises, fondatrice de l'Association des villages d'enfant SOS au Sénégal, est décédée lundi 20 Février 2023 à Dakar.





La levée du corps a eu lieu ce Mercredi 22 Février 2023 à L'Hôpital Principal de Dakar. Cérémonie suivie de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. Les condoléances sont reçues à son domicile à Ouakam.





L'association des juristes sénégalaises témoigne d’une “pionnière, et grande défenseure de la cause des femmes et des enfants”, et à ce titre présente “ses sincères condoléances aux parents, amis, connaissances, collègues, à ses sœurs co-fondatrices de l'AJS”.