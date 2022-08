Décès de Woré Gana Seck : Abdou Karim Sall rend hommage à une icône de l’environnement

La responsable de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Green Sénégal, Woré Gana Seck a tiré sa révérence. La militante écologiste est décédée ce mardi. Le Ministre de l’environnement et du développement durable a tenu à saluer l’engagement de la présidente de la commission de l’Environnement du Conseil économique social et environnemental (CESE). Abdou Karim Sall la décrit comme une «icône» dans le domaine de l’environnement et présente ses condoléances émues à la famille de la défunte à travers sa page Facebook.