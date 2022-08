Décès de Woré Gana Seck du CESE: Le message de Macky Sall

C’est hier mardi 30 août que la militante écologiste, Woré Gana Seck a été rappelée à Dieu. Une grosse perte pour le Sénégal. Ainsi, le Président de la République a publié un message pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. «J’ai appris avec tristesse le décès de Woré Gana Seck, responsable de Green Sénégal, et présidente de la commission de l’Environnement du Conseil économique social et environnemental (CESE). Je rends hommage à une femme engagée et présente mes condoléances émues à sa famille », a écrit Macky Sall, sur les réseaux sociaux, ce mercredi 31 août.



Green Sénégal est une organisation qui lutte pour la préservation de l’environnement, le développement et la modernisation de l’agriculture et la gestion concertée du littoral.