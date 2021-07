Décès de Youssou Ndiaye : L'hommage de Me Augustin Senghor

Suite au décès de Youssou Ndiaye, ancien ministre des Sports, Me Augustin Senghor, estime que c'est le Sénégal qui perd "un monument, un modèle et un leader charismatique et flegmatique".





Dans son hommage au disparu, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (Fsf) se rappelle d'une "personne qui imposait naturellement le respect de par sa compétence, son brio et son autorité légendaire".





Avec cette perte, c'est toute la communauté sénégalaise qui devient orpheline, assure le président de l'Us Gorée.