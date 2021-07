Décès de Youssou Ndiaye : L'hommage du ministre des Sports Matar Ba

Ancien ministre d'Etat, ministre des Sports Youssoupha Ndiaye a tiré sa révérence, hier, samedi 17 juillet. Ainsi, l'actuel ministre des Sports, Matar Ba a tenu à lui adresser un message d'hommage et de condoléances. "J'ai appris ce matin, avec émotion et consternation, le rappel à Dieu de notre compatriote et grand frère Youssoupha Ndiaye ,ancien Ministre d'Etat, Ministre des Sports à l'âge de 83 ans. L'homme était un sportif accompli. Pratiquant, international, dirigeant, Président de club, Président de Fédération (Football, Tennis...),Ministre, membre du C.I.O, il a été de tous les grands combats pour le développement du sport dans notre pays", a-t-il affirmé dans une note reçue.





Également ancien président du Conseil Constitutionnel, l'une de ses dernières prouesses, selon le maire de Fatick, a été de céder, à titre gracieux, le domaine de Guéréo de plusieurs hectares à la Fédération Sénégalaise de Football.