Décès de Zale Tyson: l’hommage d’Omar Pène

Omar Pene rend hommage à Zale Tyson, Sa garde rapprochée

Après l'annonce de la mort brutale de Zale Tyson, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire du défunt.





Le chanteur, Omar Pène, lead vocal du groupe super Diamono a présenté ses condoléances au monde de la lutte sur sa page Facebook. Il a évoqué un ami, un frère très proche avec qui il a partagé des moments de vérité : "Saliou Diop dit Zale Tyson été plus que mon agent de protection, il a été un membre de la famille. Je voulais présenter toutes mes condoléances au monde de la lutte et à la famille de Saliou Diop. Qu'Allah apporte la force et la patience à toute sa famille pour surmonter cette épreuve… Et qu'il accorde sa clémence et sa miséricorde au défunt. Repose en paix mon ami « Inna li-l-lâhi mâ akhadha wa li-l-lâhi mâ a'tâ, wa koullou shay in 'indahou bi-ajalin mousammân. Fa-l-tasbir wa-l-tahtasiba »