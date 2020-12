Décès de Zeyda Mariama Niass : Serigne Abdou Samad Mbacké donne des recommandations

Serigne Abdou Samad Mbacke rend hommage à Sayda Maryama Niass

Les hommages et les témoignages se succèdent sur la vénérée fille de Cheikh Ibrahima Niass, Zayda Mariama Niass. Petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Abdou Samad Mbacké Ibn Serigne Souhaybou a apporté son témoignage sur la servante de l’islam, avant de donner des recommandations.





«Je salue tous les musulmans et plus particulièrement les maîtres et maîtresses coraniques. À l'occasion du décès de Sokhna Mariama Niass, fille de Cheikh Ibrahima Niass, j'aimerais que chaque école coranique puisse organiser un récital de Coran en sa mémoire», a recommandé le religieux.





Il affirme également : «Nous savons tous qu'elle a servi le Coran ; et tout le Sénégal peut en être témoin. Donc, nous tous qui partageons ce service avec elle, nous lui devons un grand nombre de récitals du Coran. Car elle le mérite amplement de notre part. Elle a servi le Coran en toute beauté. C'est pour cette raison que chaque école coranique doit à sa mémoire au moins une lecture du Coran."